Anbieter ziehen positive Jahresbilanz E-Scooter-Fahrer in Bonn legen enorme Strecken zurück

Bonn · Die Nachfrage nach E-Scooter in Bonn stellt die Anbieter in diesem Jahr sehr zufrieden. Zusammengerechnet schafften es die Menschen in der Bundesstadt über einhundert Mal, den Erdball zu umrunden.

29.12.2023 , 14:07 Uhr

Am häufigsten wurden E-Scooter 2023 in Bonn rund um den Hauptbahnhof ausgeliehen. Foto: Meike Böschemeyer

Von Jonas Dirker Redakteur Bonn

Für die einen ist es das lang ersehnte Verkehrsmittel für den letzten Kilometer bis zur Arbeit, andere wünschen sich, dass die im Weg stehenden Metallstangen so schnell es geht verschwinden. Auf welcher Seite auch immer man steht, E-Scooter sind und bleiben ein Diskussionsthema. Während es 2024 mit den geplanten Sharing-Stationen und monatlichen Sondergebühren zwei gravierende Änderungen für die Anbieter in Bonn geben soll, blicken die Unternehmen Tier, Voi und Bolt in diesem Jahr positiv auf das Fahrverhalten der Bonner zurück.