Kleine Besucher in Bonner Wohnungen Bloß nicht auf die Stinkwanze hauen

Jetzt bloß nicht draufhauen, auch wenn es einem in den Fingern juckt. Denn wer einer Stinkwanze zu Leibe rückt, oder wenn er sie in der geschlossenen Faust in die Enge treibt, muss mit einem Gestankerlebnis der anderen Art rechnen. Das ist so penetrant auf Klamotten oder Haut, dass man sich fragt, warum Pariser Parfum-Kreateure so etwas Langanhaltendes nicht mit wohligen Düften hinkriegen.