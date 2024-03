Hühner, Tauben, Kaninchen und Katzen Veterinäramt stellt in Bonn mehr als 30 vernachlässigte Tiere sicher

Insgesamt 14 Hühner, vier Hähne, neun Tauben, vier Kaninchen und zwei Katzen hat das Veterinäramt in der vergangenen Woche in einem Bonner Schrebergarten sichergestellt. Die Tiere seien in einem überaus schlechten Zustand gewesen, teilte das Tierheim Albert Schweitzer Bonn am Dienstag in einem Post auf seiner Facebook-Seite mit.