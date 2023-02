Freude bei Besitzer und im Tierheim Bonn : Katze Liebchen kehrt nach zehn Jahren zu ihrer Familie zurück

Bonn 2013 verschwand Katze Liebchen von seiner Bonner Familie. Was mit dem Tier passierte, war unklar. Nun kehrte die Katze in ihr früheres Zuhause zurück - durch einen großen Zufall.

Es ist ein Happy End, mit dem wohl kaum mehr zu rechnen war: Nach mehr als zehn Jahren der Trennung durfte eine Bonner Familie ihre Katze wieder in die Arme schließen. Das Tier mit dem Namen Liebchen verschwand 2013 und war seit zehn Jahren beim Tierschutzverein Tasso als vermisst gemeldet, erklärte das Tierheim Bonn auf seinem Facebook-Account. In den folgenden Jahren sei aber unklar geblieben, was mit dem Haustier passiert sei. Die Hoffnung auf eine Rückkehr der Katze schwand.