Ausbau des Tausendfüßlers : Bonner Tierheim bestreitet Einigung im Streit um Provisorium

Das Albert-Schweitzer-Tierheim

Seit 1895 ist der Tierschutz Bonn und Umgebung e. V. für das Tierwohl in der Stadt aktiv. 1960 wurde dann der Grundstein für das Tierheim Albert Schweitzer am Lambareneweg gelegt. Im Auftrag der Stadt übernimmt der Verein hier die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrung von rund 1000 Fundtieren jährlich. Damit Polizei, Feuerwehr und andere Finder verwaiste Haustiere jederzeit abgeben können, ist die Einrichtung rund um die Uhr besetzt. Darüber hinaus werden aber auch Tiere aus anderen EU-Ländern aufgenommen und vermittelt. Auf dem Eifelhof in Frankenau gibt es zudem ein Haustierpensionat, in dem Halter ihre Tiere während der Urlaubszeit in Pflege geben können.