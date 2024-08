Albert-Schweitzer-Tierheim in Bonn Diese Tiere möchte in Bonn bisher niemand haben

Dulcia hat es am liebsten, wenn man mit einer Zahnbürste über ihr rot-braun-getigertes Fell streichelt. „Das Gefühl erinnert an die Katzenzunge der Mutter“, erklärt die Tierpflegerin Iris Brauer. Sie kümmert sich im Albert-Schweitzer-Tierheim um Dulcia wie um viele andere Katzen, die schon lange nach einem neuen Zuhause suchen – auch Langzeitinsassen genannt. Die Katze mit den strahlend hellgrünen Augen kam 2023 als Fundtier in das Bonner Tierheim und lebt dort noch heute. „Entweder ist die Nachfrage nach einer roten Katze da oder nicht – schwarze Katzen sind auch schwieriger zu vermitteln“, sagt die Pflegerin aus Erfahrung. Woran das genau liegt, wüsste sie nicht.