Bekannte Tiktok-Zwillinge Lesotwins lernen an der Bonner Uniklinik alles über das Blutspenden

„Bis heute hatte ich keine Vorstellung davon, wie lebenswichtig Blutspenden ist und wie so eine Blutspende tatsächlich abläuft“, sagt Leonie Klassen. Ihre eigene Premiere in Sachen Blutspenden erlebten die Zwillinge an diesem Tag allerdings noch nicht: „Wir waren gerade in Madagaskar. Das ist Malaria-Gebiet, deshalb dürfen wir heute nicht spenden“, verrieten sie, wollen aber wiederkommen. Vier Monate müssen dann zwischen Rückkehr und Spende liegen.