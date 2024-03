Blumen, Schifffahrt, Wildgehege Ausflugstipps für Frühlingstage in Bonn

Das Boot am Bonner Rheinanleger ist optisch zu einem Wal umgebaut worden und bietet viele Themenfahrten an. Im März und April gibt es die Rundfahrten "Frühlingserwachen" mit Live-Guide zwischen Bonn und dem Siebengebirge. Wenn man also den Rhein und die Umgebung besser kennenlernen will und nicht seekrank wird, bietet die MS "Moby Dick" einen schönen Start in den Frühling an.