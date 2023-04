Tipps für Social Media Was sind die besten Fotomotive für Instagram in Bonn?

Die rosafarbenen Kirschblüten in Bonn sind ein Hingucker. Sie beginnen meist Mitte April zu blühen, und locken zahlreiche Besucher zum Schauen, Staunen und Fotografieren in die Altstadt. Auch in den sozialen Medien erfreuen sich Nutzerinnen und Nutzer an der Blütenpracht und wollen für das eigene Profilbild zwischen den rosa Blüten posieren. Die Fotomotive aus der Heerstraße und der Breite Straße, die zur Blütezeit als besonders schön gelten, gehen um die ganze Welt. Unter dem Hashtag „Kirschblüten“ finden sich auf Instagram Hunderttausende Bilder – viele davon wurden in Bonn aufgenommen.