Tipps rund um die blühende Pracht Diese Blumen sind zu Ostern in Bonn besonders beliebt

„Ostern ist schon auch ein Blumenfest“, antwortet Uta Roth auf die Frage, ob vor den Feiertagen mehr Menschen in ihr Blumengeschäft nach Poppelsdorf kommen. „Ich glaube, zu Ostern haben fast alle Blumen oder ein paar Zweige zu Hause,“ so die Inhaberin von „Blumen Am Schloss“. Besonders beliebt seien dann bei ihren Kundinnen und Kunden unter anderem Tulpen, Narzissen, Freesien, Ginster, Vergissmeinnicht und Ranunkeln – „einfach alles, was der Frühling so bietet“.