23-Jähriger erschossen Mutmaßlicher Schütze von Tannenbusch nach Aussage aus U-Haft entlassen

Der 21-Jährige, der am 13. Dezember in Tannenbusch einen 23-Jährigen erschossen haben soll, sitzt nach einer Entscheidung des Bonner Amtsgerichts nicht mehr in Untersuchungshaft. Wie die Bonner Staatsanwaltschaft mitteilt, gibt es keinen dringenden Tatverdacht mehr für ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Grund seien die Aussagen des Tatverdächtigen, die er mittlerweile gemacht hat. „Sie decken sich mit dem Akteninhalt“, sagte Staatsanwalts-Sprecher Martin Kriebisch, ohne genauer darauf einzugehen. Es habe zudem Zeugenaussagen gegeben.