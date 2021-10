Auffahrunfall auf der Königswinterer Straße : Autofahrer nach tödlichem Unfall in Beuel verurteilt

Am 2. September 2020 hatte sich auf der Königswinterer Straße ein tödlicher Unfall ereignet. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bei einem Auffahrunfall vor rund einem Jahr auf der Königswinterer Straße in Beuel ist ein Rollerfahrer tödlich verletzt worden. Nun hat eine Richterin einen 48-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leif Kubik

Eine Bonner Amtsrichterin musste sich am Dienstag mit einem tragischen Unfall in Beuel beschäftigen: Am 2. September vergangenen Jahres übersah ein Familienvater aus Ruppichteroth beim Rückwärtsparken einen Motorroller. Es kam zu einer Kollision, bei der der Rollerfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Nach knapp vierstündiger Verhandlung wurde der Autofahrer nun wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 7800 Euro verurteilt.

Dem 48-jährigen Familienvater war in der Verhandlung deutlich anzusehen, dass der Unfall auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen war: Mit klaren Worten und sichtlich niedergeschlagen sprach er der als Nebenklägerin anwesenden Witwe des Unfallopfers sein Bedauern über den Vorfall aus. Der Außendienstmitarbeiter hatte sich in der Filiale eines Schnellrestaurants zwischen der Maarstraße und der Josef-Thiebes-Straße ein Sandwich gekauft und wollte in seine Mittagspause starten. Daher, so sagte er vor Gericht, habe er es auch nicht eilig gehabt, als er den Firmenwagen vor dem Fast-Food-Restaurant rückwärts auf die Königswinterer Straße rollen ließ.

Lesen Sie auch Auffahrunfall auf der Königswinterer Straße : 65-jähriger Rollerfahrer stirbt nach Unfall in Bonn

Allerdings musste er, um seine Fahrt wie geplant in Richtung Ramersdorf fortzusetzen, beide Fahrspuren der hier meist stark befahrenen Durchgangsstraße queren. Dabei übersah er offenbar den Rollerfahrer, der aus Richtung Ramersdorf kommend nach Norden fuhr. Er habe niemanden gesehen, sei erst von dem Geräusch des Aufpralls aufgeschreckt worden. Direkt nachdem er realisiert hatte, was geschehen war, leistete er erste Hilfe und erkundigte sich später im Krankenhaus nach dem Gesundheitszustand des Unfallopfers.

Die Aussage des Autofahrers, er habe beim Ausparken noch einmal am Bordsteinrand angehalten, bestätigte sich im Prozessverlauf allerdings nicht. So richtig beobachtet hatte den Unfall zwar keiner der beiden geladenen Zeugen; dennoch gingen sie davon aus, dass der 48-Jährige seinen Wagen in einem Zug ausgeparkt habe. Eine Sichtweise, die später auch von der Auswertung der Aufnahmen einer Überwachungskamera gedeckt wurde.