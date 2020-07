Nach Corona-Ausbruch in Schlachtbetrieb : Hygiene-Experten aus Bonn testen neue Filter bei Tönnies

Rheda-Wiedenbrück Bevor Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wieder schlachten darf, schauen sich Bonner Experten einen neuen Luftfilter genauer an. Währenddessen macht der Gesundheitsminister seinem Unmut weiter Luft - verweist aber auf den rechtlichen Rahmen.

Tönnies will mit einer technischen Nachrüstung grünes Licht für die Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs in seinem vor knapp vier Wochen stillgelegten Stammwerk erreichen. Hygiene-Experten der Uni Bonn haben dort eine neue Filtertechnik der Klimaanlage getestet. Die Wissenschaftler machten dabei am Montag den von einer Umluftanlage gekühlten Luftstrom in der Zerlegung von Deutschlands größtem Schlachtbetrieb mit Rauch sichtbar.

Mit dem „Schweine-Stau“ in den Mastbetrieben nach coronabedingten Schließungen von Schlachthöfen beschäftigt sich am Freitag der nordrhein-westfälische Landtag. In einer Sondersitzung des Landwirtschaftsausschusses will die SPD-Opposition Antworten von der Landesregierung, was nun mit den Tieren geschehen solle. Die Landtagsverwaltung bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf am Montag den außerordentlichen Termin.