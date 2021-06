35-Jähriger soll Großmutter erwürgt haben : Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Enkel

In der Alten Bonner Straße in Holzlar ist eine 86-Jährige mutmaßlich von ihrem 35-jährigen Enkel umgebracht worden. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Ein 35-jähriger Mann soll seine Großmutter im Vorgarten ihres Hauses in Bonn erwürgt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Sie sieht gleich drei Mordmerkmale verwirklicht.

Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für einen 35-Jährigen, der seine 86-jährige Oma im Vorgarten ihres Hauses in Bonn getötet haben soll. Bei der Tat seien gleich drei Mordmerkmale verwirklicht: Habgier, Heimtücke sowie Verdeckung einer Straftat, argumentierte die Anklage am Donnerstag am Landgericht Bonn. Deshalb forderte der Staatsanwalt auch, die besondere Schwere der Schuld festzustellen und Sicherungsverwahrung zu verhängen. Der Verteidiger des 35-Jährigen plädierte auf Totschlag, forderte aber kein konkretes Strafmaß.