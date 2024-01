Bonn verschlechtert sich in Staustudie Autofahrer kommen in Bonn immer langsamer voran

Eine vom Navigationsgeräte-Hersteller TomTom veröffentlichte Erhebung für das Jahr 2023 zeigt: In Bonn scheint das Staufaufkommen im Vergleich zum Vorjahr erheblich höher geworden zu sein. Während Autofahrer 2022 für eine Zehn-Kilometer Strecke in einem festgelegten Fünf-Kilometer-Radius um das Stadtzentrum noch etwa 14,5 Minuten brauchten, sind es 2023 eine Minute und 30 Sekunden mehr, also 16 Minuten. Damit belegt Bonn in TomToms deutschlandweitem Vergleich mit Abstand den unrühmlichen Spitzenplatz. Weit dahinter folgen Wuppertal und Aachen mit 40 Sekunden mehr Fahrzeit.