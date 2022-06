GA gelistet : Diese Restaurants bieten den perfekten Rheinblick

Der Biergarten „Zum blauen Affen“. Foto: Horst Müller

Bonn/Region Die warme Jahreszeit ist da und lockt zum Essen unter freiem Himmel. Zahlreiche Restaurants in Bonn und der Region bieten dafür den perfekten Blick auf den Rhein.

Wenn die Sommersonne warm und von einem strahlend blauen Himmel scheint, gibt es wohl nichts Schöneres als mit Freunden und Familie draußen zu sitzen und ein kühles Getränk sowie gutes Essen zu genießen. Wenn man dabei dann noch auf den Rhein blicken kann, steht einem Erlebnis voller Urlaubsgefühle wohl nichts mehr im Wege.

Wir haben einen Überblick über Restaurants in Bonn und der Region zusammengestellt, die direkt am Wasser liegen und somit eine ideale Aussicht auf den Rhein bieten.

Restaurants in Bonn

Biergarten "Schänzchen"

Im Jahr 1990 eröffnet, liegt der bayerische Biergarten "Schänzchen" hinter der noch erhaltenen Festungsmauer des einstigen Römerlagers. Mit Blick auf die Schifffahrt in Castell gibt es hier unter den Kastanienbäumen auf der Terrasse etwa Weißwurst, Leberkäse, Bratwürstl, Schweinshaxen und Kartoffelsalat im Angebot. Dazu gereicht wird wahlweise Paulaner Weißbier oder die Maß Löwenbräu.

Adresse: Rosental 105, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 15 bis 22 Uhr, Sonntag, 12 bis 22 Uhr

Kontakt: 0228/9636529

Bahnhöfchen

Früher endete am nördlichen Rheinufer in Beuel die Fahrt der legendären Bröltalbahn. Züge halten am "Bahnhöfchen" seit 50 Jahren nicht mehr, doch die Gaststätte gibt es noch immer. Angeboten werden dort etwa hausgemachte Suppen, Salate, vegetarische Hauptgerichte wie mediterranes Ratatouille oder Kokoscurry, Pfannkuchen mit Räucherlachs oder Schweineschnitzel nach Wiener Art. An Feiertagen und sonntags gibt es ab 9 Uhr außerdem ein Frühstücksbuffet.

Adresse: Rheinaustraße 116, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10 bis 24 Uhr, Freitag 10 bis 1 Uhr, Samstag 9 bis 1 Uhr, Sonntag 9 bis 24 Uhr

Kontakt: 0228/92982102

Alter Zoll

Ob zum Mittagsangebot mit Pizza und Pasta, zum Kaffee am Nachmittag oder auf ein kühles Bier und Limonade am Abend - der Biergarten am Alten Zoll ist ein allseits beliebter Treffpunkt. Direkt am Brassertufer gelegen, bietet er einen Blick über den Rhein bis nach Beuel. Auf der Wiese direkt nebenan kann der Tag ideal bei einem Picknick, beim Grillen oder beim Sport ausklingen. Mit Konzerten, Literatur-Nachmittagen, privaten Boule-Turnieren und Silent Partys ist der Stadtgarten indessen auch regelmäßiger Veranstaltungsort für Kultur und Nachtleben.

Adresse: Brassertufer, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 24 Uhr

Kontakt: 0228/241243

Bundeshäuschen am Oberkasseler Rheinufer

Eine Kombination aus typisch bayrischem Biergarten und rheinischem Charme – das ist das Bundeshäuschen am Oberkasseler Rheinufer. Es liegt so nah an dem blauen Strom, dass die Schiffe den Besuchern quasi über die Füße fahren und dass es zu einem beliebten Panoramaplatz für Rhein in Flammen oder schöne Sonnenuntergänge wird.

Das rustikale Ambiente, die bekannten Waldbeerpfannkuchen oder die kanadischen Wochen laden zum Essen und Verweilen ein.

Adresse: Oberkasseler Ufer 4, 53227 Bonn-Oberkassel

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11:30 bis 20 Uhr

Kontakt: 0228/441103

Biergarten "Zum Rheinblick"

Unweit vom Alten Zoll befindet sich der Biergarten "Zum Rheinblick". Die Speisekarte bietet Frühstück, Salate, Suppen, warme Speisen und Eis. Der "Rheinblick" befindet sich unmittelbar an der linksrheinischen Promenade.

Adresse: Brassertufer, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr, Montag von 15 bis 22 Uhr

Kontakt: 0228/650633

Konrad’s Restaurant & Bar

Im 17. Stockwerk des Marriott Hotels befindet sich Konrad’s Restaurant & Bar mit einer großzügigen Außenterrasse. Von dort aus können Besucher den Rhein aus der Vogelperspektive bewundern.

Das Konrad's bietet gehobene Küche in gehobenem Ambiente. In einer dementsprechenden Preisklasse stehen auf der Karte unter anderem Drinks wie Moscow Mule, Cosmopolitan und Old Fashioned, ein Cocktail mit Bourbon. Hinzu kommt eine Vielfalt an Whiskey, Gin und Rum. Für den kleinen Hunger gibt es zusätzlich "Bönnsche Snacks" wie Gouda, Treberbrot, Bierknacker und Kartoffelsalat.

Adresse: Platz der Vereinten Nationen 4 (Rooftop), 53113 Bonn

Öffnungszeiten: täglich von 18 bis 24 Uhr, Abendessen: Dienstag bis Samstag von 18 bis 23 Uhr

Kontakt: 0228/28050684

Rheinlust

Ob zum Frühstück, Mittagessen, Kaffeetrinken oder Abendessen - in der Rheinlust auf der Beueler Rheinseite ist für jeden ein leckeres Gericht dabei. Neben den vielen Burger- und Pizza-Angeboten bietet die die Rheinlust eine abwechslungsreiche Speisekarte. Unmittelbar an der Rheinpromenade gelegen, kann im Restaurant den gesamten Tag über in der Sonne gesessen werden. Längere Wartezeiten müssen Besucher allerdings mitunter hinnehmen, denn aufgrund der Lage ist das Lokal auch bei der Laufkundschaft äußerst beliebt.

Adresse: Rheinaustraße 134, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 1 Uhr, Samstag 10 bis 3 Uhr, Sonntag, 10 bis 1 Uhr

Kontakt: 0228/467091

Rheinhotel Dreesen

Das Rheinhotel Dreesen liegt unmittelbar an der Promenade in Bad Godesberg. Sowohl der Kastanien- als auch der Biergarten wurden im Frühjahr 2021 umgestaltet. Im Biergarten können Gäste mit Blick auf den Rhein klassische Biergartenschmankerl wie Wurstsalat mit Bauernbrot und Radieschen oder Schweinshaxen genießen. Für Kinder gibt es kleine Snacks und einen Extrabereich mit Kletterparcours, Wippe und Schaukel, in dem sie sich so richtig austoben können.

Foto: Rheinhotel Dreesen/Lars Bergengruen

Adresse: Rheinstraße 45-49, 53179 Bonn

Öffnungszeiten: Frühstück: Montag bis Samstag von 6.30 bis 10 Uhr, Sonntag von 7 bis 11 Uhr ; Sonntagsbrunch von 12.30 bis 15 Uhr ; Mittagessen: Montag bis Samstag von 12 bis 15.30 Uhr ; Abendessen: Montag bis Sonntag von 17.30 bis 22.30 Uhr

Kontakt: 0228/82020

Rheinalm am Kameha

Traditionell bayrisch präsentiert sich die Rheinalm des Kameha Grand Hotels am Ramersdorfer Rheinufer. Die 150 Quadratmeter große Almhütte wurde in Kitzbühel gebaut und bietet eine authentische Hütten-Gaudi im Rheinland. Bei gutem Wetter ist die Terrasse besonders beliebt. Auch kulinarisch hält sich die Rheinalm an die bayrische Tradition.

Adresse: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 22 Uhr

Kontakt: 0228/43345780

Die Rheinalm in Bonn. Foto: Julian Huke Photography

Bastei

Am Plittersdorfer Rheinufer lässt es sich im Restaurant, der Schänke und Pizzeria Bastei verweilen. Die Speisen reichen von mediterranen bis zu rheinischen Gerichten. Die Pizza wird nach neapolitanischer Art gemacht.

Adresse: Von-Sandt-Ufer 1, 53173 Bonn

Öffnungszeiten: Restaurant täglich 12 bis 23 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr), Schänke Montag bis Freitag 17 bis 23 Uhr, Samstag 15 bis 23 Uhr und Sonntag 12 bis 23 Uhr, Basteria/Pizzeria täglich 12 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr)

Kontakt: 0228/3680433

Schaumburger Hof

Der Biergarten des Schaumburger Hofs am Plittersdorfer Rheinufer bietet reichlich Platz. Schon Heinrich Heine wusste um 1852/53 den Biergarten des Schaumburger Hofs zu schätzen: „Dort wieder unter dem Lindenbaum, sitz ich vor der alten Schenke“. Die Lindenbäume spenden auch heute noch den Schatten zum kühlen Getränk. Die Karte bietet sowohl Biergartenklassiker, als auch saisonale Spezialitäten und wechselt regelmäßig. Neben dem Biergarten bietet der Schaumburger Hof auch ein Restaurant und eine Kneipe - das Kutschstübchen.

Adresse: Am Schaumburger Hof 10, 53175 Bonn

Der Schaumburger Hof. Foto: Ayla Jacob

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 12 bis 22.30 Uhr

Kontakt: 0228/9563529

K.u.K Weinhäuschen

Ausgesuchte Speisen der österreichischen Küche können die Gäste des K.u.K Weinhäuschens am Mehlemer Rheinufer genießen. Die Speisekarte wird weiterhin durch saisonale Gerichte abgerundet. Die Terrasse bietet nicht nur einen tollen Blick auf den Rhein, sondern auch auf das Siebengebirge, dass sich über das andere Ufer erstreckt.

Adresse: Fährstraße 26, 53179 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 12 bis 23 Uhr (Essen zum Mitnehmen Dienstag bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr)

Kontakt: 0228/362756

Kleinpetersberg

Von der Terrasse des Restaurants Kleinpetersberg aus blickt man nicht nur auf den Rhein, sondern auch auf das Siebengebirge, den Petersberg und den Drachenfels. Neben Kaffee, Kuchen und Waffeln werden hier auch mediterrane Speisen serviert.

Adresse: Austraße 46, 53179 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 24.30 Uhr und von 17 bis 22 Uhr

Kontakt: 0228/345647

Ristorante Oliveto

Das Ristorante Oliveto gehört zum Hotel Königshof an der Andenauerallee in Bonn. Es beansprucht für sich, kein gewöhnliches italienisches Restaurant zu sein. Der Leitgedanke des Küchenchefs ist: „Zurück zu den Wurzeln“ mit wenigen aber ausgewählten Zutaten. Die italienischen Speisen werden mit einen schönen Blick auf den Rhein serviert.

Adresse: Adenauerallee 9, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 bis 14 Uhr und 18 bis 21:30 Uhr, Samstag von 7 bis 11 Uhr und 18 bis 21.30 Uhr, Sonntag von 7 bis 14 Uhr und 18 bis 21.30 Uhr

Kontakt: 0228/26010

Zum Blauen Affen

„Zum Blauen Affen“ heißt der Biergarten am Beueler Rheinufer offiziell. Aber für die Gäste ist er schon lange einfach der „Blaue Affe“ und ein Treffpunkt bei warmem Wetter. Hier gibt es Steak, bayrische Weißwurst, Brezel, Bratwurst und kühle Getränke mit schöner Aussicht.

Adresse: Elsa-Brändström-Straße 74, 53227 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 15 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 13 bis 22.30 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 22 Uhr

Kontakt: 0228/465307

Ristorante Canal Grande

Von April bis Oktober ist die Terrasse des Ristorante Canal Grande in Beuel geöffnet und bietet einen schönen Blick auf den Rhein. Zur Aussicht kann man hier italienische Küche mit frischen Nudeln, frischem Fisch und wechselnden Tagesgerichten genießen.

Adresse: Rheinaustraße 269, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 16 bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 23 Uhr

Kontakt: 0228/467298

L'Osteria

Direkt am Bonner Bogen gegenüber dem Kameha Grand Hotel und unmittelbar am Rhein liegt die L'Osteria Bonn. Im Restaurant in Ramersdorf gibt es Pizza und Pasta - und für den großen Hunger bietet die L'Osteria eine XXL-Pizza mit einem Durchmesser von 45 Zentimetern.

Adresse: Portlandweg 4, 53227 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 23 Uhr

Kontakt: 0228/98148488