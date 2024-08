Kommentar zu Leerstand an der Adenauerallee Top-Immobilien in Bonn brauchen eine Zukunftsperspektive

Es sind drei prägende Gebäude, die in Bonn eine neue Nutzung suchen. Sie wurden zwar unabhängig voneinander aufgegeben, aber in der Innenstadt hängt trotzdem alles mit allem zusammen. Es ist schlecht, dass die drei bekannten Leerstände von Collegium Albertinum, Kinderklinik und Palais Schaumburg an der Adenauerallee auch noch mit der mindestens zehnjährigen Sanierung des Uni-Hauptgebäudes am Hofgarten und der Räumung des Stadthauses zusammenfallen.