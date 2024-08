Totschlag in Bad Godesberg Mutter soll Sechsjährige erwürgt haben

Wenige Monate ist es her, doch nach wie vor wird über die Tat gesprochen. Über die damals 46-jährige Mutter, die in den Rhein stieg, vermutlich um sich das Leben zu nehmen. Über ihre sechsjährige Tochter, die Einsatzkräfte tot in der elterlichen Wohnung fanden. Erwürgt, mutmaßlich von der eigenen Mutter. Nun hat die Bonner Staatsanwaltschaft Anklage gegen die heute 47-Jährige erhoben. Der Vorwurf lautet auf Totschlag, so Richterin und Gerichtssprecherin Gerlind Keller.