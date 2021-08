Vorfall am Busbahnhof in Bonn : Tourist berichtet von Flaschenwurf und ausbleibender Hilfe

Hier begann der unheilvolle Abend des Hamburgers: am Bonner Busbahnhof. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach eigenen Angaben ist ein Mann aus Hamburg am Bonner Busbahnhof mit einer Bierflasche beworfen worden. Ein Busfahrer der RVK soll ihm die Hilfe verweigert haben und dann sogar sein Klapprad überfahren haben.



Einladend und gastfreundlich – so sieht sich die Stadt Bonn gerne. Ein ganz anderes Bild zeichnet ein Besucher aus Norddeutschland: Nach einem tätlichen Angriff sei ihm von einem Busfahrer der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) am Bonner Busbahnhof nicht nur Hilfe im akuten Notfall verweigert worden, berichtet er gegenüber dem GA. Der RVK-Mitarbeiter habe ihn zudem mit seinem Gelenkbus aktiv abgedrängt und dabei sein Fahrrad überfahren. Später sei das Opfer von einem Angestellten der Stadtwerke ausgelacht und verhöhnt worden. Schließlich ließ ein Rettungswagen den Mann zurück, ohne eine Gehirnerschütterung zu prüfen. Die wurde erst Stunden später im Helios-Krankenhaus festgestellt.

Wenn sich die Dinge am Montagabend so zugetragen haben, wie Steffen S. sie berichtet, dann dürfte er damit binnen weniger Minuten Opfer gleich mehrerer Straftaten geworden sein. Der freiberufliche Designer aus Hamburg hatte für einige Tage die Wohnung eines verreisten Freundes genutzt, um sich Bonn und Köln anzuschauen, berichtet er. Gegen 23.30 Uhr habe er zurück zu seinem Quartier in Lengsdorf fahren wollen. Der aus seiner Sicht ebenso schlecht ausgeleuchtete wie unübersichtliche Busbahnhof erschien dem groß gewachsenen Mitt-Vierziger wenig einladend. „Ich hatte mich dort an den Tagen vorher schon unwohl gefühlt“, sagt der Norddeutsche, der sich beruflich bereits wiederholt mit Fluchtwegplanung beschäftigt hat.

So habe er möglichst weit am Rand am Ostende des äußeren Bussteigs E gewartet. Dabei sei er mehrfach aus einer Gruppe trinkender Männer angesprochen worden. Als S. nur knapp antwortete, habe einer der Männer ihn aus weniger als zehn Metern Entfernung mit einer vollen Bierflasche beworfen. Die traf S. nach seiner Aussage seitlich am Kopf und zerschellte dann auf dem Boden. Er sei nass von Bier gewesen.

Instinktiv und in Panik vor möglichen weiteren Angriffen habe er sich einem unmittelbar danach einfahrenden Bus in den Weg gestellt und wiederholt laut um Hilfe gerufen. Er habe auch an die vordere Bustür geklopft. Der Busfahrer indessen habe aufs Gaspedal gedrückt und ihn mit dem Gelenkbus aus der Rechtskurve kommend bewusst von der Fahrbahn gedrängt. Das alles ging so schnell, dass das Klapprad von S. unter die Räder des Busses geraten sei. Nachdem der Bus daraufhin erneut gebremst habe, hätten der Busfahrer und ein Fahrgast ihn wüst beschimpft und unterstellt, S. habe sein Rad mutwillig unter den Bus geschoben.

Das Klapprad von Steffen S. wurde am Busbahnhof überrollt. Foto: Martin Wein

Mitarbeiter der Stadtwerke soll gelacht haben

Doch mit all dem nicht genug: Auch ein hinzukommender Verkehrsmeister der Stadtwerke habe ihn ausgelacht und ihm vorgeworfen, auf der Fahrbahn habe er nichts zu suchen, berichtet S. „Als Opfer auch noch verhöhnt zu werden, war das Schlimmste“, sagt er. Zudem habe er selbst die Polizei zur Aufklärung rufen müssen, weil weder der Busfahrer noch der Verkehrsmeister tätig wurden. Freundlich oder hilfsbereit seien die Beamten nicht gewesen, obwohl selbst ein Mann aus der Gruppe der Trinkenden seine Version bestätigt und den geflohenen Flaschenwerfer beschrieben habe.

Nachdem S. Anzeige erstattet und der Notarzt keine offenen Verletzungen festgestellt hatte, sei er mit dem kaputten Rad allein am Tatort zurückgelassen worden. „Ich habe mich nicht mehr in den Bus getraut und bin zwei Stunden bis nach Lengsdorf geirrt“, sagt S. dem GA. Der SWB-Mitarbeiter habe ihm zu allem Hohn noch geraten, doch ein Fahrrad zu mieten. Später habe er an Schwindel gelitten und deshalb um 1.45 Uhr die Polizeiwache in Duisdorf aufgesucht. Dort kümmerte man sich mit mehr Umsicht um das Opfer und rief einen Krankenwagen. Der brachte das Opfer schließlich ins Helios-Krankenhaus. Die Folgen der Gehirnerschütterung und eine Prellung machen S. noch immer zu schaffen.

Den weiteren Kontakt mit den Stadtwerken beschreibt der Hamburger als herablassend und unangemessen. So habe ihn ein Mitarbeiter im Service-Center am Mittwoch am Telefon beschieden, am Rad seien nur die Pedale verbogen.

Polizeisprecher Robert Scholten bestätigt den Einsatz am Busbahnhof am Montagabend um 23.38 Uhr und ebenso das Vorliegen der Strafanzeige. Auch der spätere Besuch auf der Wache in Duisdorf ist aktenkundig. In der Sache werde ermittelt. Bei dem Bus handelte es sich nach Angaben der Polizei um ein Fahrzeug des Regionalverkehrs Köln (RVK). Dieser bedient auch in Bonn einige Buslinien im Auftrag der Stadtwerke. Da man an dem Unfall selbst nicht beteiligt sei, wolle man sich auch nicht dazu äußern, sagte Stadtwerke-Vizesprecherin Veronika John.

Der beteiligte Fahrer hat es offenbar unterlassen, den Vorfall seinem Arbeitgeber mitzuteilen. RVK-Sprecherin Andrea Jahn erklärte dazu am Donnerstagabend, weder im Betriebshof Meckenheim noch Euskirchen sei von dem Zusammenstoß etwas bekannt. Steffen S. sucht jetzt einen Fachanwalt, um Ansprüche auf Schadenersatz und Schmerzensgeld prüfen zu lassen. Besonders ärgert ihn die Sprachlosigkeit der Verkehrsbetriebe im Nachhinein. „Vielleicht findet ja ein Umdenken dort statt“, sagt er.