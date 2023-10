Wettbewerb in Bonn Sieger von Toys2Masters gewinnen Auftritt beim Green Juice Festival

„Wir versuchen auch immer mehr auf die Digitalisierung einzugehen“, sagt Roleff. Die Organisation biete auch eine Online-Plattform für alle Teilnehmer des Wettbewerbs an. Dort werden Workshops angeboten, die explizit auf Newcomer ausgerichtet sind: „Dazu gehören zum Beispiel das Schreiben von Songs, wie man Instrumente für einen Liveauftritt stimmt, Social-Media betreibt, oder Marketing.“ So soll den teilnehmenden Bands jede Möglichkeit geboten werden, den Sprung in das professionelle Musikgeschehen zu schaffen. Zwei Bands, die nach einer Teilnahme am Wettbewerb Toys2Masters es zu überregionalem Erfolg brachten, sind die Ska-Band „The Slapstickers“ und die europaweit bekannte Rock- und Popband „TIL“.