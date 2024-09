Zum Tag der Wohnungslosen Träger von Notunterkünften machen auf Leerstand in Bonn aufmerksam

Im Jahr 2023 waren mehr als 3700 Menschen in Bonn wohnungslos. Das stellt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in seinem Wohnungs-Notfall-Bericht heraus. Demzufolge habe Bonn die vierthöchste Anzahl wohnungsloser Personen in NRW. Dieses Thema rückten drei Träger der Bonner Wohnungslosenhilfe am Mittwoch beim Tag der Wohnungslosen in den Fokus. Der Bonner Caritasverband, der Johannesbund/Haus Maria Königin und der Verein für Gefährdetenhilfe (VfG) stellten ein Wohnhaus-Modell auf dem Friedensplatz aus und riefen Passanten zum Beschriften auf.