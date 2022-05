Unfall in der Bonner Südstadt : Zwei Dachdecker stürzen in Krangondel 26 Meter in die Tiefe

Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Weg zu einem Unfall auf einer Baustelle an der Poppelsdorfer Allee. Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn An einer Baustelle an der Volkssternwarte in Bonn sind zwei Dachdecker in einer Krangondel am Montag rund 26 Meter in die Tiefe gestürzt. Die beiden Männer erlitten schwere Verletzungen. Die Bezirksregierung Köln hat die Ermittlungen aufgenommen.



Weiterleiten Drucken Von Sofia Grillo und Julia Rosner

Auf einer Baustelle an der Argelanderstraße in der Nähe der Sternwarte in Bonn sind am Montagmorgen zwei Dachdecker in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Pressestelle der Polizei dem GA mitteilte, löste sich an einem Kran eine Gondel, in der sich zwei Bauarbeiter befanden. Laut Angaben der Bezirksregierung Köln ist die Ursache für das Herabstürzen des Personenbeförderungskorbes bisher ungeklärt. Er stürzte mitsamt der Dachdecker etwa 26 Meter in die Tiefe. Die beiden 34 und 42 Jahre alten Männer wurden schwer verletzt. Sie werden laut Bezirksregierung intensivmedizinisch behandelt.

Gegen 9.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Ein Dachdeckerunternehmen führte Arbeiten an einem Wohnhaus in der Argelanderstraße durch. Den Kran, an dem sich der Unfall ereignet hat, hatte das Unternehmen auf dem Gelände der alten Volkssternwarte der Universität Bonn aufgebaut, teilt der Pressesprecher der Universität, Nils Sönksen mit.

Auf einer Baustelle an der Sternwarte wurden zwei Personen verletzt. Foto: Petra Reuter

Einer der verletzten Männer musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden, der zweite mit einem Rettungswagen. Während der Bergung waren die Poppelsdorfer Allee in Fahrtrichtung Prinz-Albert-Straße sowie ein größerer Teil der Argelanderstraße für den Verkehr gesperrt. Seit circa 11:45 Uhr sind die Straßen wieder frei. Die Bezirksregierung Köln hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Ein Mitarbeiter vom Arbeitsschutz ist laut Angaben der Bezirksregierung vor Ort, um den Unfall zu untersuchen. Nähere Angaben über den Unfallhergang oder die Ursachen gibt es allerdings noch nicht.

Baustellenunfälle in Bonn

In Bonn haben sich in jüngster Vergangenheit mehrere Baustellenunfälle ereignet: Erst vor einem Jahr, im April 2021, war ein Beton-Vordach bei Abrissarbeiten in Bonn auf dem ehemaligen Zurich-Areal herabgestürzt und hatte zwei Menschen unter sich begraben. Die Bergung der Schwerverletzten dauerte mehrere Stunden. Ein Arbeiter lag mit eingeklemmten Beinen in der Baustellengrube und verfolgte seine Befreiung bei vollem Bewusstsein. Sein Kollege hatte sich die Arme eingeklemmt. Während der Bergung waren die Helfer der Gefahr ausgesetzt, dass weitere Betonteile abrutschen. Schwierig war die Rettungsaktion auch, weil die Helfer auf engstem Raum agieren mussten.