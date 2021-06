Tag der Architektur in Bonn : Trauerhalle steht auf Säulen

Tag der Architektur

Zum Tag der Architektur lädt die Architektenkammer an diesem Wochenende, 26. und 27. Juni, in ganz Nordrhein-Westfalen zu Besichtigungen ein. Da für die Juden der Samstag (Schabbat) ein Ruhetag ist, an dem sie weder arbeiten noch sonstigen Beschäftigungen nachgehen dürfen, ist die Trauerhalle nur am Sonntag geöffnet. In Bonn sind außerdem am Samstag von 11 bis 15 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr die Häuser im Neubaugebiet Auf der Rötschen 76 zu besichtigen.

Der Ersatzbau der Grundschule „Om Berg“ öffnet am Samstag von 10 bis 15 Uhr seine Türen (Pützhecke 10 in Holzlar). Der Fröbel-Kindergarten Flügelnuss ist am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr zugänglich. Die Besichtigungszeit für ein saniertes Gründerzeithaus am Hohenzollernplatz 5 in Plittersdorf ist zwischen 13 und 16 Uhr möglich (Treffpunkt vor dem Haus). Gleiches Prozedere gilt für das sanierte 1920er-Jahre-Haus am Viktoriaplatz 3 (ebenfalls Plittersdorf) von 14 bis 17 Uhr. kph