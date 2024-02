Die Bonner Woche im Rückblick Trauriger Abschied und Karnevalsfreude nebeneinander am Münsterplatz

Vor dem Münster das Zelt für das Karnevalsfestival der Bonner Stadtsoldaten, hinter dem Münster die geöffnete Gruft für die Beisetzung von Stadtdechant Wolfgang Picken: Näher können jecke Freude und trauriger Abschied kaum beieinanderliegen. Das Stadtdekanat hat die ursprünglich für 12 Uhr angesetzte Trauerfeier am Samstag extra zwei Stunden vorverlegt, was für ein verständnisvolles Miteinander in der Innenstadt spricht. Vielleicht ist es ja auch tröstlich, wenn Musik zu den Trauernden herüberschallt.