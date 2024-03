Traditionslokal in der Bonner Südstadt Wirt des Treppchens hört nach 46 Jahren auf

Das legendäre „Knoblauchpfännchen“ ist längst von der Karte im Treppchen verschwunden. Die Spezialität aus kross gebratenem Fleisch in Tomatensauce und abgeschmeckt mit reichlich Knoblauch. Ein Gericht, das in den 1980er Jahren so manchen Studenten durch die stressige Prüfungszeit getragen und dem Partyvolk die nötige Grundlage für eine lange Nacht in der Südstadt gegeben hat. „Nach Jahrzehnten war es Zeit, dass wir unsere Speisekarte überarbeitet haben. Auch wenn das Knoblauchpfännchen wirklich der Renner war“, gesteht Johnny Erdmann.