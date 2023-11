Rutschgefahr am Hauptbahnhof Bonn Treppenabgang zum Maximiliancenter sorgt trotz Handlauf für Stürze

Die Fußabdrücke auf der Treppe an der Poststraße, die hinunter zum Bonner U-Bahnhof führt, schimmern in matschigem Braun. Ein feuchter Schmierfilm aus Regenwasser und Dreck hat sich über die gefliesten Stufen gelegt. Der Passantenstrom fungiert wie eine Kette kleiner Eimerchen. Tropfen um Tropfen wird hinunter in das Maximiliancenter getragen. Am Fuß der Treppe hat sich bereits eine kleine Pfütze gebildet. Ein aufgestelltes gelbes Schild warnt: „Achtung Rutschgefahr!“