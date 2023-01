Umleitung des Fernverkehrs : Treppengerüst in Beuel bereitet Bahnreisenden Probleme

Das metallene Treppengerüst beherrscht den Beueler Bahnhof. Nur hierüber gelangt man auf Gleis zwei. Foto: Stefan Knopp

Beuel Der Beueler Bahnhof ist eine Dauerbaustelle. Wegen der parallel laufenden Arbeiten an der linksrheinischen Bahnstrecke müssen Fernreisende aber genau hier jedesmal über ein Treppengerüst aus Metall gehen, um in Richtung Köln fahren zu können. Für einige ist das kaum machbar.



Wer etwas für sein soziales Gewissen tun möchte, muss sich nur eine Weile auf der Personenüberführung des Beueler Bahnhofs aufhalten. Dort findet man schnell Menschen, die dankbar sind über eine helfende Hand – vor allem jetzt, da der Bonner Hauptbahnhof, wie berichtet, von Fernzügen gar nicht und vom Regionalverkehr nur reduziert angefahren wird. Da müssen die Reisewilligen mit ihrem Gepäck eben nach Beuel und in Fahrtrichtung Köln über die Treppenkonstruktion. So wie die beiden Frauen, die sich mit ihren voll bepackten Koffern abmühen. „Ich habe Probleme mit dem Knie“, sagt die eine. Die andere würde sich wenigstens eine Fahrrinne wünschen, auf der man Koffer oder Fahrräder die metallenen Stufen hinauf und hinunter rollen könnte. „Was machen denn behinderte Menschen oder Senioren?“

Der Mann mit den beiden Krücken, der kurz nach ihnen eintrifft, hat extra ein paar Minuten mehr Zeit eingeplant, um auf Gleis zwei zu kommen. Vor allem treppab ist er für jede Hilfestellung dankbar. Und bei den kalten Temperaturen kann es nach Regen jederzeit glatt werden. „Da gibt es bessere Lösungen als dieses Metallgerüst“, meint ein Mann, der sein Mountainbike aufs Gleis hinab trägt. Ein anderer Mann, ein Klapprad unterm Arm, zuckt nur mit den Schultern. „Es wiegt ja nur zwölf Kilo.“ Er ist aber auch gut zu Fuß.

Der Mann mit den Krücken nimmt es gelassen. „Es ist halt so.“ Er beschwert sich nicht, denn er war früher selbst Gleisarbeiter für die Deutsche Bahn und weiß, dass das alles dauert, wenn es vernünftig gemacht werden soll. Der Beueler Bahnhof ist eine Baustelle und wird das voraussichtlich noch eine Weile sein. Bis 2024 werde er barrierefrei gemacht, teilt ein Bahnsprecher mit. Die Bahnsteige der Gleise eins, zwei und drei, jeweils 210 Meter lang, werden auf 55 Zentimeter – das dritte auf 76 Zentimeter – erhöht, um den stufenfreien Zugang zu den Zügen zu ermöglichen. Der Bahnsteig für Gleis vier wird neu gebaut, er soll 145 Meter lang werden. Außerdem wird die Personenunterführung erneuert, dort werden drei Aufzüge zu den Bahnsteigen installiert. Es kommt ein neuer Zugang zum Mittelbahnsteig aus der Personenunterführung an der Siegburger Straße und die Bahnsteige erhalten Überdachungen.

Gehbehinderte stehen vor großen Problemen

Wenn es glatt ist, wird die Nutzung der Personenüberführung am Beueler Bahnhof zum Wagnis. Für Fernreisende mit viel Gepäck ist sie besonders lästig. Foto: Stefan Knopp

Künftig wird es also viele Vorteile für Menschen geben, die auf Krücken, Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind. Das alles fehlt zum jetzigen Zeitpunkt aber noch, und deshalb rät Johannes Wiedemann, Koordinator Bauen und Verkehr der Behindertengemeinschaft Bonn, diesen Personengruppen derzeit davon ab, Beuel für Zugfahrten anzusteuern. „Der ist absolut ungeeignet.“ Für die derzeitige Situation, also den Umstand, dass wegen der Umbauarbeiten am linksrheinischen Schienennetz (siehe Infokasten) viele Züge nach Beuel umgeleitet werden – Verzögerungen sind da fast schon die Regel –, hat er aber nur die Lösung parat, die Stadtbahnlinie 16 zu nutzen. Das bringt deutlich längere Fahrzeiten mit sich, die einige Gehbehinderte aber offenbar in Kauf nehmen. „Ich weiß von Leuten, die im Kölner Hauptbahnhof in die 16 umsteigen, um nach Bonn zu kommen“, berichtet Wiedemann.

Vor allem Ende der vergangenen Woche war die Überführung am Beueler Bahnhof für einige Menschen kaum passierbar. Schnee und Frost sind ein Problem. Das weiß man auch bei der Bahn. „Die stählernen Lochbleche können zufrieren“, so der Bahnsprecher. Dann werden die Stufen der Überführung zur Gefahrenquelle. „Grundsätzlich ist immer ein Winterdienst im Einsatz“, so der Sprecher weiter. „Wenn Schnee angekündigt wird, ist er im Einsatz.“ Der Beueler Bahnhof stehe wegen der Überführung besonders im Fokus. Wie berichtet, hatte es am vergangenen Donnerstag Beschwerden einiger Fahrgäste gegeben, dass nach frühmorgendlichem Schneefall die Stufen allesamt bis zum Vormittag nicht geräumt waren.

Was im Übrigen nicht in der Auflistung der Maßnahmen für den Beueler Bahnhof auftaucht, sind Toiletten. Die gab es bislang nicht und das wird sich allem Anschein nach auch nicht ändern. „Da kann ich nur auf die WCs in den Zügen verweisen“, so der Sprecher der Bahn, der auch eine Erklärung für die fehlenden sanitären Anlagen nennt. „Wir finden dafür keinen Betreiber.“ Wenn die Bahn nicht eine eigene Lösung finde, werde sie wohl Gespräche mit der Stadt Bonn bezüglich öffentlicher Toiletten am Beueler Bahnhof aufnehmen. Er wisse, dass die Situation in Beuel nicht optimal ist, so der Sprecher. Anderweitige Lösungen für den Übergang könne er aber nicht präsentieren. Er könne derzeit nichts anderes tun, als auf den 10. Februar zu verweisen. Dann soll der Bonner Hauptbahnhof wieder normal angefahren werden und zumindest Fernreisende müssen nicht mehr nach Beuel ausweichen.