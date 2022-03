Polizei warnt vor neuer Masche : Trickbetrüger melden sich bei Bonnern per Whatsapp

Die Bonner Polizei warnt vor einer neuen Masche. Foto: dpa/Ritchie B. Tongo

Bonn In den vergangenen Wochen haben Trickbetrüger vermehrt versucht, in Bonn per Whatsapp an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei erklärt, wie die Täter dabei vorgehen.



Die Bonner Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Demnach gaukeln die Täter über Whatsapp Notsituationen vor, was an den Enkeltrick erinnert. Laut Polizeisprecher Robert Scholten hat es in vier Wochen 15 Anzeigen gegeben: „Für Bonn ist das viel. Vor Kurzem hat ein 75-jähriger Mann leider auch 2000 Euro überwiesen.“ Zudem sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Die Trickbetrüger melden sich laut Scholten überwiegend bei Eltern und geben sich als deren Kinder aus, die ihr Mobiltelefon verloren haben und daher mit einer anderen Handynummer Kontakt aufnehmen müssen. In der Folge fordern die vermeintlichen Kinder, dass man ihnen Geld überweist. „Es handelt sich um eine perfide Masche, die allerdings nur leicht von den bekannten Betrugsversuchen abweicht“, so Scholten. Bis jetzt seien überwiegend ältere Menschen betroffen. Zudem hätten es die Betrüger auf kleinere Summen abgesehen als üblich.

Scholten rät, in solchen Fällen sofort Kontakt mit der Leitstelle der Polizei unter der ☎ 0228/150 aufzunehmen und das jeweilige Familienmitglied unter der bisherigen Nummer zu erreichen.

