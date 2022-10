Bonner Polizei sucht Zeugen : Trickdieb erbeutet mehrere Tausend Euro von Bonner Ehepaar

Ein Trickdieb hat in der Nordstadt in eine Geldkassette gegriffen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Nordstadt Ein Trickdieb hat das Vertrauen eines älteren Ehepaars ausgenutzt. Er erbeutete mehrere tausend Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Die Polizei fahndet nach einem Trickdieb, der am Dienstagmittag ein Seniorenehepaar in der Nordstadt bestohlen hat. Der Tatverdächtige hatte einen 90-Jährigen und seine 91-jährige Ehefrau gegen 12 Uhr auf der Straße angesprochen. Er suggerierte dem Ehepaar, dass man sich von früher kenne und erschlich sich so das Vertrauen der Senioren.

Der Mann gab an, dem 90-Jährigen eine Jacke in einer Reisetasche verkaufen zu wollen, da er Geld für seine Heimreise nach Italien brauche. Der Verdächtige begleitete das Ehepaar in ihre Wohnung in der Wohnanlage Blumenhof. Zum Verkauf kam es nicht.