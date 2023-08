Trickdiebe in Beuel Unbekannte überlisten Frau und stehlen mehrere Tausend Euro

Auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel haben am Donnerstag zwei Unbekannte einer Frau Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei Bonn meldet, hatte eine 26-jährige Frau den Geldbetrag gegen 14.20 Uhr in der Bankfiliale von ihrem Konto abgehoben. Nachdem sie die Bank verlassen hatte, habe sie den Umschlag mit dem Bargeld auf dem Beifahrersitz ihres in der Nähe geparkten Autos abgelegt.