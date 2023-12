Bewertungsportal TripAdvisor Das macht die besten Restaurants in Bonn so erfolgreich

Nicht nur Fine Dining und Gourmet-Küchen stehen auf der Touristikwebseite Tripadvisor ganz oben. Von Michelin-Empfehlungen über traditionelle Küchen bis hin zu Lokalen mit rustikal-studentischem Ambiente - auch die Spitzenplätze in den Rankings sind durchwachsen. Wir haben mit den Repräsentanten der fünf beliebtesten Restaurants in Bonn gesprochen. Was ist ihr Geheimnis? Wieso sind sie so beliebt bei den Gästen?