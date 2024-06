Dachausbau in Bonn-Castell So wurden Trockenspeicher zu Maisonette-Wohnungen

Wo früher nur die Wäsche auf Leinen trocknete, leben jetzt Menschen: Die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) Bonn hat in fünf ihrer Bestandsbauten an der Graurheindorfer Straße die Trockenspeicher unterm Dach in neun Wohnungen umgebaut – und damit 485 Quadratmeter zusätzliche Wohnfläche geschaffen. „In unserer Präambel steht, dass wir günstigen Wohnraum schaffen wollen. In Bonn ist das nicht so leicht. Deswegen schauen wir im Bestand, wo Erweiterungen möglich sind“, sagt Axel Kapellen, Vorstandsmitglied der Genossenschaft. Wohnraum ist in Bonn weiterhin knapp, wie auch der jüngste Wohnungsmarktbericht der Stadt im Mai zeigte.