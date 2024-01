Experte erklärt Darum ist es in Bonn in dieser Woche frostig kalt

Im Sommer führt Bonns geografische Lage zwischen den Mittelgebirgen Eifel, Westerwald und Siebengebirge dazu, dass sich hier warme, schwüle Luft anstauen kann. Das bedeutet allerdings nicht, dass auch jetzt im Winter mit einer Erwärmung zu rechnen ist. Im Gegenteil, erklärt Goldhausen: „Die Lage Bonns hat aktuell keinen Einfluss auf die Wärmeentwicklung, sondern sorgt eher für mehr Kälte.“ Die kalte, schwere Luft auf den hochgelegenen Gipfeln der umliegenden Gebirge sinke nämlich in die Täler ab. Schon am Donnerstag lasse sich dieses Phänomen beobachten. Dann sei mit Temperaturen zu rechnen, die in den Höhenlagen sogar milder seien als in den Tälern.