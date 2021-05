Eine Woche nach Tschernobyl : Radioaktiver Niederschlag bedrohte Bonn vor 35 Jahren

Die Angst der Bonner vor radioaktiver Strahlung ist groß. Bonner Markthändler verkaufen unter anderem Treibhaus-Salat ohne Schadstoffe. Foto: GA/GA-Archiv

Bonn „Rhein in Flammen“ im Jahr 1986 ist vielen Bonnern noch in Erinnerung. Der Grund: Eine Woche zuvor war in Tschernobyl ein Atomreaktor explodiert. Mit dem Regen drohte dann beim Fest die Gefahr eines radioaktiven Niederschlags.