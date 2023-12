New York als Vorbild 50 Musiker spielen bei der Tuba Christmas vor dem Alten Rathaus

In der Geburtsstädte des Formats – New York City – wird an diesem Wochenende Jubiläum gefeiert. Dort treffen sich jedes Jahr hunderte Musiker zum gemeinsamen Konzert vor dem wohl weltweit bekanntesten Weihnachtsbaum am Rockefeller Center. Die Bonner Tuba Christmas hätte, wäre nicht Corona dazwischengekommen, in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern können, so Erhard Schwarz, Dirigent und Instrumentallehrer, der die Musiker alle Jahre wieder zusammenbringt.