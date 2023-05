Unterseeboot bei Bonn Diese außergewöhnlichen Transporte gab es schon auf dem Rhein

1994 beendeten die alten gelben Straßenbahnen in Bonn nach 35 Jahren ihre Dienstzeit. „Schrottreif waren sie jedoch nicht, und so führten die Stadtwerke Verkaufsverhandlungen mit verschiedenen internationalen Verkehrsbetrieben“, weiß Susanne Deißler, Leitung Stadthistorische Bibliothek Bonn. Die Stadt verkaufte die Bahnen nach Bulgarien. Am Rheindorfer Hafen wurden die ersten 18 alten Straßenbahnen per Kran Mitte Mai 1995 auf die Schiffe verladen und auf den Weg über den Rhein gebracht.