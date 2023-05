Live-Tracking von U17 Wann das U-Boot an Bonn und der Region vorbeifährt

In Kiel wurde das U-Boot am 28. April mit einem 900 Tonnen schweren Portalkran auf das 85 Meter lange Schwimmponton geladen und hat am darauffolgenden Tag seine mehr als dreiwöchige Reise nach Speyer angetreten. Dort soll U17 laut Plan am 17. Mai im Naturhafen an Land gehen. Per Schwerlasttransport wird es dann am 21. Mai bis ins Technik Museum Speyer gefahren. Läuft alles nach Plan, soll U17 2024 ins Technik Museum Sinsheim transportiert und dort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.