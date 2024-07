Taxizentrale lehnt Kooperation mit Uber ab Kommen jetzt Festpreise für Taxifahrten in Bonn?

Während die Taxifahrer in Bonn ums Überleben kämpfen, ist der Mietwagen-Vermittler Uber auf dem Vormarsch. So hat die lokale Taxizentrale kürzlich die Zusammenarbeit mit Uber abgelehnt. Der Bonner Taxiunternehmer Marcel Hannan findet, dass sein Gewerbe die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Das globale Unternehmen Uber mache es mit seiner App vor und stärke die eigene Position, während das alte Taxigewerbe das Nachsehen habe. Uber sieht das anders und verweist darauf, dass Taxis zum Mobilitätsmix gehören. Mit dem neuen Schachzug greift man hingegen die Taxizentralen an – und plant schon den nächsten Schritt.