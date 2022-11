Nachhaltigkeit, Weihnachtsstimmung, ehrenamtliches Engagement : Über diese Nachrichten aus Bonn und Region kann man sich freuen

Der Bonner Weihnachtsmarkt hat seit vergangener Woche geöffnet. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis/Kreis Ahrweiler Es ist nicht alles schlecht - auch, wenn die Nachrichtenlage manchmal den Anschein erweckt. Auch in dieser Woche gab es in Bonn und der Region positive Nachrichten.

Von ehrenamtlichem Engagement bis hin zu Karnevals-Vorfreude: in dieser Woche gab es in Bonn und der Region auch wieder viele positive Neuigkeiten. Hier sind acht Meldungen, die gute Laune machen – oder zumindest beweisen, dass nicht alles schlecht ist.

Ein Festessen für 150 Obdach- und Wohnungslose sowie Drogensüchtige in Bonn gab es am Mittwochabend in Beuel. Die Aktion des Kleinen Senats und des Vereins für Gefährdetenhilfe im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten sorgte für glückliche Gesichter. [Link auf https://ga.de/bonn/beuel/bonn-verein-organisiert-festessen-fuer-obdachlose_aid-80441845]

Eine besondere Aktion gab es auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Von der Flut betroffene Menschen durften sich in der Zehntscheune kostenlos Krippen und weiteren Weihnachtsschmuck aussuchen. Organisiert hat das der Pfarrgemeinderat Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Noch eine gute Nachricht aus dem Ahrtal: Die Helfer-Initiative „Kohle fürs Ahrtal“ beliefert Flutopfer ohne funktionierende Heizung mit Brennstoffen. Für den Winter haben die Ehrenamtlichen bereits für ausreichend Nachschub gesorgt.

Auch Unterstützer der Gemeinschaftsgrundschule Merl haben für eine gute Sache zusammengelegt und angepackt. Kinder, Eltern und Lehrer fanden den Pausenhof der Schule zu trist und nicht grün genug. Das Ergebnis kann sich nun sehen lassen.

Mehr Autos zum Teilen in Siegburg

In Siegburg gibt es künftig mehr Carsharing-Autos. Aktuell kommen 16 weitere Wagen zu den bisher zehn hinzu. Ziel der Stadt ist es, das Angebot bis Ende 2023 zu verdoppeln.

Nachhaltiger soll auch der Tagestourismus im Siebengebirge werden. Der Naturpark nimmt an einem Modellprojekt für Klimaschutz im Tourismus teil. Zunächst werden heimische Gastronomen in ihrem Engagement für Nachhaltigkeit und Klimaschutz unterstützt und gestärkt.

Viele Jecken haben nach der Corona-Zwangspause wieder Lust aufs Feiern. Auch in Bad Godesberg: Statt in der Stadthalle wird die After Zoch Party am 19. Februar auf dem Parkplatz der Rigal´schen Wiese in einem Festzelt gefeiert. Die Stadt und die Politik gaben dafür, wie schon im vergangenen Jahr, ihren Segen. Damals wurden die Karnevals-Feiern allerdings aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.