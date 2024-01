Esso-Tankstelle in Bonner Südstadt Zwei Überfälle in zwei Monaten

Bonn · Zweimal ist die Esso-Tankstelle an der Reuterstraße in Bonn in den vergangenen Monaten überfallen worden. Zweimal konnten die Täter Beute machen. Was sagt die Polizei zu der Häufung und welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

23.01.2024 , 18:00 Uhr

DIe Esso-Tankstelle an der Reuterstraße wurde in den vergangenen Monate zweimal überfallen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

Die Esso-Tankstelle an der Reuterstraße in Bonn ist innerhalb von zwei Monaten zweimal überfallen worden. Für die Polizei eine bemerkenswerte Häufung, die aber noch nicht für Beunruhigung sorgt. Generell bewegten sich Tankstellenüberfälle auf einem niedrigen Niveau. Der Esso-Konzern will mit verschiedenen Mitteln Räuber abschrecken – und wundert sich, warum sie es überhaupt an der Reuterstraße versuchten.