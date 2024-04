Popcorn und Avocado-Orange-Minze Welche schrägen Eissorten in Bonn und der Region angeboten werden

Ausgewählte Eisdielen in Bonn: Die lange Schlange, die sich an sonnigen Tagen vor dem winzigen Ladenlokal in der Maxstraße 16 bildet, verrät: Das Eislabor hat leckeres Eis zu bieten. Die ausgefallenen Sorten schmecken den Bonnern so gut, dass die Inhaber an der Friedrich-Breuer-Str. 16 in Beuel und in der Friedrichstraße 50 in der Innenstadt weitere Standorte eröffnet haben. 2016 wählte die Reiseseite Expedia.de das Eislabor unter die Top 5 der besten Eisdielen weltweit. Jede Woche gibt es im Eiscafé Olivotti, Friedrich-Breuer-Straße 69, in Beuel etwas Neues zu entdecken, denn neben den klassischen Eissorten werden wöchentlich wechselnde Spezialsorten angeboten. Verschiedenste Eiskreationen finden sich auch in der Theke vom Eiscafé Morello, Rochusstraße 236, in Duisdorf. Das Eiscafé Etna, in der Obere Wilhelmstraße 1a in Beuel, wurde 1984 von Longo Gino eröffnet, seit 1997 ist die Familie Salatin Inhaber des nach eigenen Angaben „größten Eiscafés in Beuel“. Groß ist dort auch die Auswahl mit Frühstück, Waffeln, Kuchen und Eiscreme.