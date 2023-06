Überfälle in Bonn-Castell Zwei Männer werden von mehreren Tätern geschlagen, getreten und ausgeraubt

Wie die Polizei mitteilt, spazierte der 25-Jährige am Rheinufer entlang, als er in der Höhe Am Schänzchen gegen 19 Uhr von den fünf Tätern angegriffen wurde. Zunächst sollen die Angreifer den jungen Mann aufgefordert haben, seine Kopfhörer herzugeben. Danach traten und schlugen sie ihn. Die Täter flohen in Richtung Am Schänzchen/Welrichsweg. Ihr Opfer erlitt Prellungen, Schürfwunden und einen Nasenbeinbruch.