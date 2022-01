Polizei fahndet nach Täter : Überfall auf Apotheke in der Bonner Südstadt

Überfall auf Apotheke in der Bonner Südstadt

Bonn Ein Unbekannter hat am Dienstag eine Apotheke in der Bonner Südstadt ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Unbekannter hat am Dienstag eine Apotheke in der Bonner Südstadt ausgeraubt. Der Täter betrat das Geschäft in der Königstraße gegen 15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, drohte er einer Mitarbeiterin mit einem Schraubendreher und forderte, dass sie Bargeld herausgibt.