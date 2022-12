Wendung bei Ermittlungen : Raubüberfall auf Motel One in Bonn war inszeniert

Das Motel One in Bonn ist am 5. Dezember überfallen worden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach dem Überfall auf das Motel One in Bonn hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Darunter ist ein Mitarbeiter des Hotels. Das Duo soll nicht zum ersten Mal auffällig geworden sein.

Ein Mitarbeiter des überfallenen Motels One nahe dem Hauptbahnhof in Bonn soll bei der Tat am 5. Dezember eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte das Hotel am frühen Morgen überfallen und Geld erbeutet. Wie die Polizei nun mitteilte, soll ein 27-Jähriger, der am Tattag an der Rezeption gearbeitet hatte, an der Tat beteiligt gewesen sein. Der Mann soll gemeinsam mit einem 21-jährigen Mittäter den Überfall inszeniert haben.