Richter: „Slapstick-artige“ Tat Tankstellen-Räuber gibt Geld aus schlechtem Gewissen sofort wieder zurück

Mit einer fast schon „Slapstick-artigen Tat“, wie es Amtsrichter Philipp Arbeiter ausdrückte, musste sich am Aschermittwoch ein Bonner Schöffengericht befassen: Ein 24-jähriger Garten- und Landschaftsbauer hatte einen Tankwart am Bonner Verteiler genötigt, ihm den Kasseninhalt von gut 1000 Euro auszuhändigen, die Beute aber wenige Minuten später aus schlechtem Gewissen an der gegenüberliegenden Tankstelle wieder abgegeben. Außerdem bat er dort eine Mitarbeiterin, die Polizei zu rufen. Nach rund zweistündiger Verhandlung verkündete der Richter am frühen Nachmittag ein Urteil: 4950 Euro Geldstrafe muss der in Siegburg lebende Angeklagte zahlen. Er wurde nur einer Erpressung für schuldig befunden, die Staatsanwaltschaft war von räuberischer Erpressung ausgegangen. Die für diesen Tatbestand notwendige Bedrohung von Leib oder Leben des Opfers sah das Gericht allerdings nicht als gegeben an.