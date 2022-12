Angriff in der Bonner Südstadt : 18-jähriger Intensivtäter sitzt nach Raub in U-Haft

Polizisten konnten den 18-jährigen Bonner in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Bonn Nach einem Überfall in der Südstadt in Bonn sitzt ein 18-jähriger Intensivtäter in U-Haft. Ein Mittäter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten.



Gegen den jungen Bonner lag bereits ein Haftbefehl wegen mehrerer Einbrüche vor. Beamte konnten den Mann am Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr festnehmen, wie die Polizei Bonn mitteilte.

Der Heranwachsende steht unter dem dringenden Verdacht, in der Königstraße einen 28-Jährigen ausgeraubt zu haben. Das Opfer war laut Polizei zunächst von dem sogenannten Intensivtäter und einem weiteren Mann angesprochen und um einen Geldwechsel gebeten worden. Das Opfer verneinte und ging weiter. An einem Hauseingang, wo er die Tür aufschließen wollte, umklammerte plötzlich einer der Täter den Bonner von hinten. Beim Raub wurde dem Mann ein kabelloser Kopfhörer gestohlen. Er konnte sich jedoch wenig später aus der Umklammerung befreien, in einen Hauseingang retten und einen Notruf absetzen.

Die Tatverdächtigen wiederum ergriffen die Flucht in Richtung Bahnunterführung an der Kaiserstraße. Polizisten konnten dort den verdächtigen 18-Jährigen vorläufig festnehmen. „Der zweite Täter ist auf der Flucht. Die Fahndung läuft“ sagte Michael Beyer, Pressesprecher der Polizei auf GA-Anfrage. Da der Angriff hinterrücks geschah, lag zunächst keine weitere Beschreibung des zweiten Täters vor.