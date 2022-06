Engpässe im Bonner Nahverkehr : Linie 66 wird im August wegen Bauarbeiten unterbrochen

Im August wird die Linie 66 wegen Bauarbeiten unterbrochen. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Kurz vor dem Pfingstwochenende ging das 9-Euro-Ticket an den Start. In Bonn und Umgebung führte dies zu überfüllten Bussen und Bahnen – nicht zuletzt auch wegen eines Festivals in der Rheinaue. Erhebliche Probleme dürfte es Anfang August geben.