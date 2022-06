Übergriff in der Bonner Altstadt : Mann versucht, Frau auf offener Straße die Hose zu öffnen

Übergriff in der Bonner Altstadt

Die Polizei sucht nach einem Mann, der eine junge Frau in der Bonner Altstadt attackiert hat. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn In der Nacht zu Samstag hat ein Mann eine 18-jährige Frau in der Bonner Altstadt attackiert und versucht, ihre Hose zu öffnen. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Mann, der in der Nacht zu Samstag eine 18-jährige Frau an der Ecke Bornheimer Straße/Ellerstraße attackiert haben soll. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 0.35 Uhr auf der Bornheimer Straße unterwegs, als sie dort von einem Mann angesprochen wurde.

Die junge Frau ignorierte ihn. Daraufhin hielt er sie fest. Er versuchte, ihre Oberbekleidung herunterzuziehen und ihre Hose zu öffnen. Die 18-Jährige wehrte sich gegen den Angreifer mit einem Tritt, woraufhin er von ihr abließ und in Richtung Viktoriabrücke davonlief.

Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahren alt und rund 1,80 Meter groß. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug. Wer den beschriebenen Tatverdächtigen in der Nacht zu Samstag in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0228/15-0 oder per Mail unter KK12.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.