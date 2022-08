Starke Steigerung zu 2021 : Zahl der Hotelübernachtungen in Bonn wieder deutlich gestiegen

Bonn Nach einem Verlust des Gastgewerbes durch die Corona-Pandemie steigen die Zahlen der Gäste in Bonn nun wieder. Doch der Personalmangel stellt die Betriebe vor neue Herausforderungen.

Die Corona-Pandemie hat im Bereich des Tourismus ihre Spuren hinterlassen: Bei vielen Unterkünfte sind insbesondere durch das Beherbergungsverbot die Einnahmen stark zurückgegangen. Aktuell steigt die Anzahl der Gäste-Übernachtungen in Bonn nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jedoch wieder. Im ersten Halbjahr 2022 verzeichnete Bonn nach Angaben des Statistischen Landesamtes etwa 622.000 Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland. Das sind gut dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Was zunächst nach einer guten Nachricht für die Betreibenden klingt, bringt auch einige Schwierigkeiten mit sich: Das Gastgewerbe habe mit großem Fachkräftemangel zu kämpfen, teilte die NGG mit. Grund dafür seien vor allem die Arbeitsbedingungen, so Manja Wiesner, Geschäftsführerin der NGG-Region Köln. Von regelmäßigen Überstunden und Arbeit auf Abruf seien viele der Mitarbeiter betroffen. Wiesner fordert in Hotelketten und in der Systemgastronomie sozialverträgliche Lösungen, um die Attraktivität der Arbeit im Gastgewerbe wieder herzustellen.