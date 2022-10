Mittel von Land und Bund : Übrige Millionen von Beethovenjubiläum sollen in Bonn bleiben

Der Intendant des Beethovenfestes, Steven Walter, hat das Zukunftsprogramm in Zusammenarbeit mit Generalmusikdirektor Dirk Kaftan ausgearbeitet. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Kulturausschuss stimmt einem Zukunftsprogramm für junge kreative Musiker zu, um das Restgeld nach coronabedingten Veranstaltungsausfällen behalten zu können. Die Stadt muss auch selbst einen finanziellen Beitrag leisten.

Die Stadt will die für das Beethovenjubiläum 2020/21 nicht verausgabten Landes- und Bundesmittel behalten und für ein Vernetzungsprogramm mit jungen, kreativen Musikern verwenden. Es geht um einen Betrag zwischen 4,5 und fünf Millionen Euro, der nach coronabedingten Ausfällen von Veranstaltungen übrig geblieben ist. Die ursprünglich bewilligten Zuwendungen waren vom Bund 15 Millionen, vom Land NRW zehn Millionen, von der Stadt 3,5 Millionen und vom Rhein-Sieg-Kreis eine Million Euro, so die Jubiläums GmbH. Die Endabrechnung folgt noch.

Für das jetzt vorgestellte Programm hat es im Vorfeld Gespräche mit dem Ministerium auf Arbeitsebene gegeben, unter welchen Voraussetzungen der Bund den Millionenbetrag zur Verfügung stellen würde. Am Rande des Grünen-Parteitags hat es nach Kenntnis des GA zu diesem Thema auch ein Gespräch mit der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), gegeben. Die Signale aus Berlin seien positiv, sagte der Intendant des Beethovenfestes, Steven Walter, am Dienstagabend vor dem Kulturausschuss.

Walter hat in Zusammenarbeit mit Generalmusikdirektor Dirk Kaftan und weiteren Partnern aus der Beethovenpflege wie aus der freien Kulturszene das „Zukunftskonzept“ erarbeitet, auf dessen Grundlage die Fördermittel in Bonn verbleiben sollen. Im Ausschuss führte er aus, dass es darum gehe, „den Shaker und Mover Beethoven, der etwas bewegen wollte“ sichtbar zu machen. Kurzum sollen in den nächsten fünf Jahren „große Talente und originelle Köpfe“ der Musikszene nach Bonn geholt werden. Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis wollen im Zuge des geplanten „Fellowship-Programms“ ein internationales Netzwerk aufbauen und Musiker gewinnen, um klassische und zeitgenössische Kunstmusik mit neuen visionären Ansätzen weiterzuentwickeln.

Zukunftskonzept soll langfristig wirken

Dass das Zukunftskonzept zunächst bis 2027 angedacht ist, kommt nicht von ungefähr. Sowohl Walter als auch die Kulturamtschefin Susanne König betonten, dass die Ministerien in den bisher geführten Gesprächen klar gemacht hätten, dass die Millionen nur dann (womöglich) in Bonn bleiben könnten, wenn die Verwendung der Mittel an die anstehenden Jubiläen des Großmeisters gekoppelt wären. Einer Förderzusage entspricht das noch nicht. 2024 wird das 200-jährige Bestehen von Beethovens neunter Sinfonie und der Missa solemnis gefeiert. 2027 jährt sich Beethovens Todestag zum 200. Mal.

Und einen weiteren Punkt haben die Ministerien zur Bedingung gemacht: Die Stadt muss sich an dem Zukunftsprogramm finanziell beteiligen. Diese Beteiligung liegt für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 bei jährlich 200.000 Euro, in Summe also bei einer Million Euro. Dieses Geld entspricht ziemlich genau der nicht abgerufenen städtischen Fördersumme für das coronabedingt abgeschwächte Beethovenjubiläum.

Der Kulturausschuss beschloss diese Freigabe städtischer Gelder am Dienstag einstimmig bei Enthaltung von Linken und Volt für den Fall, dass die Bundes- und Landesgelder erhalten bleiben. Insgesamt geht das Papier des Intendanten von 6,16 Millionen Euro Kosten aus. Gerne würde Walter das zunächst befristete Programm auch über die fünf Jahre hinaus fortsetzen.

Politische Rückendeckung